Жители дома в Нальчике потребовали ремонта крыши

10 ноября 2023, 17:14

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В доме по улице Ингушская в Нальчике разрушена крыша многоквартирного дома, в квартиры проникает вода, возникают возгорания, однако добиться капремонта жильцы не могут, хотя неоднократно обращались к властям города и республики, рассказала одна из жительниц.

Жительница дома по улице Ингушская, 16 в Нальчике Оксана Долова рассказала, что жильцы дома добиваются проведения капитального ремонта. По ее словам, через крышу дома в подъезд и квартиры проросла трава. В результате разрушен бетон, потолок потрескался, возникают подтекания, повреждения электропроводки, пожары, в квартирах появилась плесень, следует из видео, которое опубликовано в YouTube-канале "Сделано в КБР".

По ее словам, за те шесть лет, которые она живет в этой квартире, после того как приобрела ее в ипотеку, она и другие жильцы дома так и не могут добиться ремонта крыши. По ее словам, чиновники из администрации Нальчика, правительства Кабардино-Балкарии, жилнадзора отвечают, что у этого дома "не хватает денег для капремонта". По словам Оксаны, задолженностей у нее и у соседей по оплате за капремонт нет.

"До главы (республики Казбека Кокова) это все не доходит, наверное, или он не хочет этим заниматься", - отметила она. "Когда я обратилась очередной раз к главе, написала, что в случае отказа в капремонте оставляю за собой право обратиться к президенту Российской Федерации. Даже это не сработало", - рассказала Оксана. По ее словам, жильцы намерены добиваться справедливости в суде и прокуратуре.

На видеозаписи видны дыры и трещины на потолке в подъезде и квартире Оксаны, отвалившиеся куски штукатурки. В кухне плита и стол накрыты тканью, чтобы фрагменты потолка не попадали в пищу, пояснила она.

Автор сюжета обратился к Казбеку Кокову, призвав найти деньги на ремонт дома, ведь на проведение праздников и развлекательных мероприятий деньги в бюджете республики есть.

Как следует из информации на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарии, дом по улице Ингушской в Нальчике построен в 1975 году. размер фонда капремонта составляет 2 миллиона 96 тысяч рублей. Задолженность по взносам на капремонт составляет 1 миллион 169 тысяч рублей, в том числе пеня 205 тысяч рублей. Капитальные ремонт дома, в том числе ремонт крыши, запланирован на период 2026-2028 год.

На YouTube-канале "Сделано в КБР" у которого насчитывается 30,7 тысячи подписчиков, это видео, опубликованное 9 ноября набрало к 17.10 мск 10 ноября 928 просмотров и 29 комментариев.

Пользователи поддержали жильцов дома. "Просто бросили народ на произвол судьбы.Власть на другой планете", - написал пользователь airair2274. "Всё верно, пусть для людей тоже что-то делают. <..>. Жалко эту Девушку", - согласился greatbecause1059.

"Кавказский узел" также писал, что управляющая компания отремонтировала кровлю нальчикской многоэтажки после публикации в сети Instagram*, которая привлекла внимание к проблеме. Однако материал для ремонта оплачен жителем одной из квартир, которая более других пострадала от протечек. Восстановление кровли по программе капремонта было невозможно из-за низкого уровня платежей жителей дома, пояснили в мэрии.

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