09 ноября 2023, 20:45

Силовики составили протокол об оскорблении власти на краснодарского активиста

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Публикация в соцсети о Владимире Путине стала поводом для административного протокола против краснодарского активиста Анатолия Лилейкина. 

Сотрудники полиции 7 ноября пришли домой к активисту Анатолию Лилейкину. На него составлен протокол по административной статье об оскорблении власти (часть 3 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях). Поводом для него стал пост с требованием об отставке Владимира Путина, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на активиста. 

По данным проекта, в 2019 году Лилейкин был оштрафован на 70 тысяч рублей также по статье об оскорблении власти из-за поста о Путине. В том же 2019 году Лилейкин проводил одиночный пикет напротив здания администрации Краснодарского края с плакатом о президенте России. Тогда ему вменили статью об оскорблении, но суд прекратил дело за истечением срока давности.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2011 года пенсионер Анатолий Лилейкин был осужден на два года лишения свободы по делу о клевете. Он продолжил отбывать наказание даже после того, как статья, по которой он был осужден, была исключена из Уголовного кодекса.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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