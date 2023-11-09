Племянник Кадырова получил звание "Герой Чечни"

09 ноября 2023, 19:10

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Рамзан Кадыров наградил своего племянника и советника-помощника Хамзата Кадырова званием "Герой Чечни".

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего племянника Хамзата Кадырова вице-премьером и министром имущественных и земельных отношений республики. 25 апреля Хамзат Кадыров был назначен советником-помощником главы республики по силовому блоку. 10 июля стало известно, что президент России наградил племянника главы Чечни Хамзата Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Глава Чечни наградил Хамзата Кадырова званием "Герой Чечни", сообщил сегодня глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев.

По его словам, у Хамзата Кадырова "большой опыт работы в разных направлениях, и в каждом из них он показал себя как справедливый управленец и специалист высокого класса", – написал Дудаев в своем Telegram-канале.

О награждении сообщил сегодня в своем Telegram-канале и Рамзан Кадыров, отметив, что вручил Хамзату Кадырову как орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, так и звание "Герой Чечни".

Сам Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале к 19.00 мск не сообщал о награждении племянника. На сайте главы Чечни также не содержится указа о присвоении звания "Герой Чечни" Хамзату Кадырову.

Как следует из указа Рамзана Кадырова от 31 октября 2022 года, звание "Герой Чечни" "является высшим званием Чеченской Республики и присваивается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига". "Звание Героя Чеченской Республики присваивается главой Чеченской Республики", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте главы Чечни.

В 2012 году Хамзат Кадыров окончил школу хафизов (хранитель Корана, – прим. "Кавказского узла"), после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Ахмат-юрт имени Зелимхана Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). Занимал также должность помощника главы Чечни, главы администрации Курчалоевского района, министра по физической культуре и спорту Чечни, а также руководителя секретариата Чечни, сообщило 10 июля ЧГТРК "Грозный".

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, пояснил в 2019 году "Кавказскому узлу" политолог Дмитрий Орешкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов). "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", — сказал он.

Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями его родственников. Двумя неделями ранее, 14 февраля 2020 года, глава Чечни отметил, что 97% его родственников работают рядовыми сотрудниками силовых структур.

Степень семейственно-клановой кадровой политики в Чечне кто-то считает уникальной, кто-то вполне характерной для России, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

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