08 ноября 2023, 15:50

Военный из Адыгеи убит на Украине

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Младший сержант Артем Мироненко погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 37 военных из Адыгеи. 

"Кавказский узел" писал, что Александр Швец стал 36-м военным из Адыгеи, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Младший сержант Артем Мироненко погиб 14 октября, он был похоронен 1 ноября, сообщил в тот же день в своем Telegram-канале глава Адыгейска Азамат Хачмамук. Посмертно Мироненко награжден орденом Мужества, добавил глава города.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 37 военных из Адыгеи. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 15.40 мск 8 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2850 бойцов с юга России, в том числе 1406 - из СКФО и 1444 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Дагестана", "Четверо жителей Ставрополья убиты в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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