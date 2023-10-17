17 октября 2023, 14:49

Военный из Адыгеи убит на Украине

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Александр Швец погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 36 военных из Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что Роман Тимченко стал 35-м уроженцем Адыгеи, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Майор Александр Швец погиб на Украине, сообщила администрация Тахтамукайского района, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества. Швец родился в 1982 году в пгт Яблоновский. Служил заместителем начальника штаба воинской части, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 27 сентября.

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Примечание:

"Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине", "Старший сержант со Ставрополья погиб на Украине","Танкист из Астрахани убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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