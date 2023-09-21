21 сентября 2023, 22:27

Военный из Адыгеи убит на Украине

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Роман Тимченко погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Майкопского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 35 военных из Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что старшина Семен Шипилов стал 34-м уроженцем Адыгеи, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели Романа Тимченко стало известно из отчета в  Telegram-канале администрации Майкопского района об установки мемориальных досок погибшим в ходе военной операции на Украине военнослужащим.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 35 военных из Адыгеи.  "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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