Семен Шипилов. Скриншот фото из telegram-канала администрации Майкопа от 25.08.23, https://t.me/maikop_adm/7242?single

26 августа 2023, 21:10

Контрактник из Адыгеи погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семен Шипилов погиб на Украине, сообщила администрация Майкопа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 34 военных из Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что генерал-лейтенант Олег Цоков, подполковник Алексей Серенко и рядовой Родион Белоусов погибли на Украине, общее число погибших военных из Адыгеи, о гибели которых сообщали власти, достигло 33.

Старшина Семен Александрович Шипилов погиб на Украине, он служил по контракту с 2015 года в должности разведчика-сапёра, наводчика, разведчика-оператора, сообщила администрация Майкопа в своем telegram-канале 25 августа. 

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 34 военных из Адыгеи. Всего власти и силовики на 21.00 мск 26 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2440 силовиков с юга России, в том числе 1251 – в СКФО и 1189 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Два бойца из Карачаево-Черкесии убиты на Украине", "Житель Лермонтова погиб на Украине", "Мобилизованный из Тарумовского района убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 августа 2023, 22:09

  • Армянские активисты обвинили Пашиняна в бездействии

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