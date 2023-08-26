Контрактник из Адыгеи погиб на Украине

26 августа 2023, 21:10

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Семен Шипилов погиб на Украине, сообщила администрация Майкопа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 34 военных из Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что генерал-лейтенант Олег Цоков, подполковник Алексей Серенко и рядовой Родион Белоусов погибли на Украине, общее число погибших военных из Адыгеи, о гибели которых сообщали власти, достигло 33.

Старшина Семен Александрович Шипилов погиб на Украине, он служил по контракту с 2015 года в должности разведчика-сапёра, наводчика, разведчика-оператора, сообщила администрация Майкопа в своем telegram-канале 25 августа.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 34 военных из Адыгеи. Всего власти и силовики на 21.00 мск 26 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2440 силовиков с юга России, в том числе 1251 – в СКФО и 1189 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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