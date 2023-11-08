Суд в Махачкале обязал выплатить компенсацию избитому воспитательницей ребенку-инвалиду

08 ноября 2023, 04:47

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По представлению прокуратуры Ленинского района Махачкалы суд обязал частный детский сад и бывшую воспитательницу выплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, который был причинен ребенку-инвалиду в результате избиения, сообщила прокуратура Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 сентября 2022 года в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева опубликовала видео с воспитательницей детсада, которая грубо обращается с ребенком-аутистом. Его родители подали заявление в полицию. 3 февраля суд оштрафовал воспитательницу на 10 тысяч рублей, родители потребовали ужесточить наказание. Однако 14 октября кассационный суд оставил в силе приговор.

Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые требования прокуратуры Ленинского района о компенсации морального вреда, причиненного ребенку с инвалидностью в одном из частных детских садов города, сообщается на сайте прокуратуры Дагестана 7 ноября.

В сообщении напоминается, что в январе 2023 года бывшая воспитательница детского сада была оштрафована за грубое обращение с ребенком-аутистом. Ее признали виновной по статье 156 УК РФ 1 .

Суд обязал бывшую воспитательницу и частный детский суд солидарно выплатить ребенку компенсацию морального ущерба в размере 400 тысяч рублей.

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