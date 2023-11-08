08 ноября 2023, 04:47

Суд в Махачкале обязал выплатить компенсацию избитому воспитательницей ребенку-инвалиду

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По представлению прокуратуры Ленинского района Махачкалы суд обязал частный детский сад и бывшую воспитательницу выплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, который был причинен ребенку-инвалиду в результате избиения, сообщила прокуратура Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 сентября 2022 года в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева опубликовала видео с воспитательницей детсада, которая грубо обращается с ребенком-аутистом. Его родители подали заявление в полицию. 3 февраля суд оштрафовал воспитательницу на 10 тысяч рублей, родители потребовали ужесточить наказание. Однако 14 октября кассационный суд оставил в силе приговор.

Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые требования прокуратуры Ленинского района о компенсации морального вреда, причиненного ребенку с инвалидностью в одном из частных детских садов города, сообщается на сайте прокуратуры Дагестана 7 ноября.

В сообщении напоминается, что в январе 2023 года бывшая воспитательница детского сада была оштрафована за грубое обращение с ребенком-аутистом. Ее признали виновной по статье 156 УК РФ .

Суд обязал бывшую воспитательницу и частный детский суд солидарно выплатить ребенку компенсацию морального ущерба в размере 400 тысяч рублей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Прокуратура отреагировала на сведения о проблеме в детсаду Горячего Ключа", "Дагестанские сельчане потребовали качественной воды для детсада", "Требование построить детский садик привело к штрафу жительницу ростовского хутора".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 ноября 2023, 05:46

  • Пятидневные каникулы начались в Азербайджане по случаю Дня победы и Дня флага

    Пять дней с 8 по 12 ноября включительно объявлены в Азербайджане нерабочими по случаю празднования Дня победы в осенней войне 2020 года и Дня государственного флага. На сегодня анонсирован парад в Ханкенди (Степанакерте), где будут участвовать подразделения различных силовых ведомств и планируется показ трофейной техники.

08 ноября 2023, 03:48

08 ноября 2023, 02:49

08 ноября 2023, 01:50

  • Джалал Арутюнян оправдан по одному из эпизодов уголовного дела

    Бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян, обвиненный по двум эпизодам в воинской служебной халатности, оправдан по одному из них. Речь идет о событиях 7 октября 2020 года, когда в ходе 44-дневной войны карабахские войска понесли серьезные потери в живой силе и технике. По второму эпизоду расследование уголовного дела продолжается.

08 ноября 2023, 00:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи