Объявление о повышении тарифа на проезд в маршрутках расстроило жителей Икряного

06 ноября 2023, 09:27

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Тариф на проезд в маршрутках Астрахань – Икряное возрастет на 20 рублей и составит 120 рублей, объявили маршрутчики. Из-за отсутствия альтернативы жители Икряного вынуждены ездить на работу и на учебу в Астрахань на этих маршрутках, несмотря на плохие условия и высокие цены на проезд, пожаловались местные жители в соцсети.

Повышение цены на проезд в маршрутках, курсирующих от Астрахани в село Икряное, находящее примерно в 50-ти километрах от города, произойдет 10 ноября.

Объявление об этом появилось в маршрутках, передал 5 ноября "Арбуз Тудей".

Фотография объявления в маршрутке о повышении проезда было опубликовано 5 ноября в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Икряное 24".

"Проезд из Икряного в Астрахань станет дороже на 20 рублей. Объявления уже информируют пассажиров в маршрутках номер 107. Новый тариф составит 120 рублей. Перевозчики поясняют, что причина повышения тарифа – рост цен на запчасти и моторное масло", – сказано в публикации.

Этот пост в паблике "Икряное 24", на который подписаны более 2,3 тысячи пользователей, на 09.25 мск 6 ноября набрал 40 отметок с реакцией пользователей и 26 комментариев.

"Совсем с ума сошли", – возмутился Александр Измайлов.

"Вы посмотрите сколько дизтопливо стоит за один литр. Поэтому и повышение", – отметил Ильгиз.

"Такси будет в спросе", – считает пользователь Lexus Vikup.

"Так это кошмар, на них [на маршрутках] никто ни будит ездит", – заявил Вячеслав Шипилов.

"Вячеслав, будут. В город нужно будет добираться и обратно, вот и будут. А многие и работают в городе. Городской транспорт тоже поднимает цены", – подчеркнула Anastasiya Chertina.

"Тогда и маршрутки должны быть в нормальном состоянии, а не как некоторые – того и гляди развалятся", – написала Анастасия Зяблова.

На 09.25 мск на сайтах администраций Астрахани и Икрянинского района нет комментариев относительно планов маршрутчиков повысить стоимость проезда.

"Кавказский узел" также писал, что 14 мая в Астрахани стоимость автомобильного газа на заправках выросла на три рубля, достигнув 22 рублей за литр. Местные жители сочли рост стоимости топлива необоснованным, напомнив, что страна имеет большие запасы газа.

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