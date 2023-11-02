02 ноября 2023, 19:19

Два военных из Калмыкии погибли на Украине

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Военные Анатолий Насунов и Сергей Курдюков погибли на Украине, сообщили власти двух районов Калмыкии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 46 военных из республики.

"Кавказский узел" писал, что Эрдни Гаряев стал 44-м уроженцем Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Гвардии старший сержант Анатолий Насунов погиб на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Черноземельского района, отчитываясь об открытии парты Героя в школе села Комсомольское, где он учился.

Власти Целинного района отчитались сегодня в своем Telegram-канале о передаче матери погибшего в ходе военной операции Сергея Курдюкова медали "За Храбрость" II степени.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 46 бойцов из Калмыкии. Всего власти и силовики на 18.20 мск 1 ноября сообщили о гибели на Украине как минимум 2818 военных с юга России, в том числе 1391 – в СКФО и 1427 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Двое военных с Кубани погибли на Украине", "Боец из Астраханской области погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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