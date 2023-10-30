Активисты в Элисте вспомнили жертв сталинских репрессий

30 октября 2023, 19:22

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Элистинские активисты на акции памяти поделились воспоминаниями о родственниках, пострадавших от советской власти. День памяти жертв политических репрессий остается актуальным, поскольку репрессивные практики продолжаются и в современном обществе, указали они.

Как писал "Кавказский узел", с 1991 года 30 октября отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. Во Владикавказе сегодня активисты и потомки репрессированных провели акцию, приуроченную к этой дате.

В Волгограде 28 октября студенты местного вуза приняли участие во всероссийской акции "Возвращение имен", собравшись около памятника жертвам сталинских репрессий и зачитав имена репрессированных. Акция "Возвращение имен" проводится традиционно 29 октября, хотя день памяти жертв сталинских репрессий отмечается днем позже, пояснил волгоградский активист Андрей Ребров.

Сегодня в 13.30 мск в Элисте у памятника жертвам сталинских репрессий 15 гражданских активистов провели акцию памяти, не санкционированную властями. Они зажгли свечу памяти, а к подножию памятника положили фрукты и деньги.

Активистка Валентина Горяева раздала участникам торжественной встречи борцги (калмыцкая выпечка) и разлила по стаканам калмыцкий чай. Старейший участник встречи Николай Гаврилов произнес речь. Он сказал о значении памятной даты, после чего собравшиеся помянули соплеменников, погибших в годы сталинского террора.

Во времена советской власти калмыцкий народ подвергался репрессиям «не единожды», пояснил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции, активист Адуча Эрднеев. "В 1932 году был голод в Поволжье. У калмыков забрали всю скотину. Калмыки умирали с голода. Около 20 процентов населения тогда погибло. Потом в 1936-1937 годах пострадало от репрессий калмыцкое руководство, ученые, представители интеллигенции и священнослужители. Семьями репрессировали. Единицы выжили. И 1943 год. Тогда народ насильно выселили. А ведь все помнят, как калмыки защищали в те годы страну - Дон защищали, как свою родину. Калмыки во всех войнах участвовали по защите России", - сказал Эрднеев.

28 декабря 1943 года в соответствии с указом о ликвидации Калмыцкой АССР войска НКВД провели операцию под кодовым названием "Улусы" по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения. Общее число выселенных калмыков составляло около 120 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

Адуча Эрднеев за последнее время дважды подвергался штрафам, как утверждало обвинение, «за дискредитацию вооруженных сил РФ». Он высказал корреспонденту свои пацифистские взгляды, заявив, что местные активисты - не оппозиция, а настоящие патриоты – «люди, которые указывают властям на их ошибки». "Указываем на ошибки власти. Мы к восстанию не призываем. А нас стараются осудить за это. Репрессии против нас продолжаются", - высказал мнение Эрднеев.

Активист Церен Басангов рассказал, что брат его деда был репрессирован в 1930-х годах, до выселения калмыков. Его родственник смог бежать из СССР во Францию. Молодой человек считает, что, помимо памяти о жертвах политических репрессий и гонений, нужно помнить и о тех преступниках которые творили террор. В качестве примера он назвал судебные процессы против нацистских преступников в Германии и других западных странах.

"Если (политики) говорят о репрессиях калмыцкого народа, то кивают на двух грузинов, виновных в этом (Иосифа Сталина и Лаврентия Берию. – Прим. "Кавказского узла"). Но конкретным выселением занимались энкаведешники из Ивановской области. Их портреты носят сейчас в мае на акции «Бессмертный полк». А ведь эти люди под дулами автоматов сажали наших предков в вагоны. Треть народа нашего погибло в ссылке. Этих военных преступников нужно называть. Они должны предстать перед судом истории", - считает Церен Басангов.

Многие не знают или не хотят знать, что при Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, и целые народы объявлялись "враждебными", указал историк, автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк. Об этих и других наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

День памяти жертв политических репрессий по-прежнему актуален, считает участник встречи Аркадий Горяев. "Сейчас репрессии продолжаются. Они приняли уродливые формы. Режим сегодня преступный. Наши политические права и свобода слова ущемляются. Нашу свободу душат. Память о репрессиях должна быть вечной", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Его супруга Валентина Горяева добавила, что активисты «с 2010 года эту тему старались озвучить». Они вошли в Союз репрессированных народов России, приняли участие в издании двухтомной книги о репрессированных народах. "Потеряла старшую сестру в ссылке. Мне ее по жизни всегда очень не хватало. Многие полностью семьи теряли. Трагедий было очень много. В силу возможностей надо противостоять этому", - сказала Валентина Горяева корреспонденту "Кавказского узла".

В Калмыкии 28 декабря отмечается День памяти жертв депортации калмыцкого народа. В 2022 году в городах республики по этому поводу прошли памятные мероприятия. Исторические исследования о депортации калмыков актуальны и востребованны, а память о жертвах депортации живет в народе, рассказал "Кавказскому узлу" историк Уташ Очиров. Современная политика смещает акцент с несправедливости этнических депортаций на общие тяготы военного времени, отметила историк Эльза-Баир Гучинова.

Юрист и активист Оксана Санджинова сообщила, что на акцию памяти приходит ежегодно. "Сейчас принято замалчивать даты, связанные с трагедией калмыцкого народа. Мы предъявляли претензии властям, что комплекс памяти не реконструируется в восьмом микрорайоне города [Элисты]. В запущенном виде он находится. Это место (памятник жертвам сталинского геноцида) также в жалком состоянии (Санджинова показала на кучи строительного мусора, разбросанные рядом с памятником). Это генетическая память народа, она влияет на формирование будущего поколения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Акция продлилась 40 минут. К группе активистов подошла некая женщина, которая попыталась выпроводить собравшихся с площадки. После недолгой перепалки женщина удалилась. Полицейские на активистов не обратили внимания. Прохожих в этом месте не было. После возложения цветов участники отправились в кафе, чтобы там помянуть погибших в годы сталинского террора.

Напомним, 30 октября 2021 года жители и гости Сочи возложили цветы к памятнику жертв репрессий. Эпоху 1930-х годов в СССР можно сравнить с современностью, когда за политические взгляды люди оказываются в тюрьме, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

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