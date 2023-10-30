Лозунг в поддержку Украины обернулся штрафом жителю Кубани

30 октября 2023, 14:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в станице Павловская оштрафовал на 40 тысяч рублей местного жителя Дмитрия Тертицу, признав, что написанный им на стеле лозунг в поддержку Украины дискредитировал российских военнослужащих.

По версии следствия, житель станицы Павловская Дмитрий Тертица около года назад познакомился в Telegram с человеком по фамилии Карпенко, который неоднократно предлагал ему принять участие в акциях по дискредитации специальной военной операции (СВО) на Украине.

В ночь на 12 июня они на стеле, которая находится около станицы, красками синего и желтого цвета написали лозунг в поддержку Украины. Жители Павловской при этом предприняли меры конспирации – использовали перчатки, наделы балаклавы, а также оставили дома телефоны. Свою вину в суде Дмитрий Тертица признал, передали 29 октября "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Павловского районного суда указано, что Тертица оштрафован на 40 тысяч рублей, и что он признан виновным в дискредитации вооруженных сил России.

Комментариев от Дмитрия Тертицы или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее другой житель станицы Павловская Алексей Леснев также был оштрафован на 40 тысяч рублей – за комментарий к новости об атаке на Крымский мост.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.