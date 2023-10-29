29 октября 2023, 06:47

Житель Астраханской области оштрафован за призывы к терроризму

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 300 тысяч рублей жителя Астраханской области, признав его виновным в публичных призывах к терроризму из-за публикаций в соцсети.

Житель Астраханской области признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ .

По данным следствия, житель Астраханской области 1994 года рождения разместил в соцсети "ВКонтакте" материалы, которые содержали признаки публичных призывов к совершении террористической деятельности в отношении представителей органов государственной власти в Российской Федерации, пишет 28 октября РИА "Волга".

Южный окружной военный суд признал астраханца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей. Кроме того, ему запрещено администрировать сайты в течение двух лет и заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три месяца, информирует ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае житель села Петропавловка Астраханской области был обвинен в публичном оправдании терроризма из-за комментариев в соцсети.

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Примечание:

"Кавказоведы обсудили антитеррористическую деятельность астраханских силовиков", "Обвиненные в терроризме астраханцы заявили суду о пытках", "Жительница Астрахани осуждена за недоносительство"."

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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