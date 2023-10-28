28 октября 2023, 06:39
Представитель ООН назвал Азербайджан в числе антилидеров по селективным абортам
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Азербайджан обогнал Китай по числу селективных абортов, для их искоренения необходимо принимать меры на законодательном уровне, заявил глава представительства Фонда ООН в области народонаселения в Азербайджане Фарид Бабаев.
27 октября в Милли Меджлисе Азербайджана прошли общественные слушания на тему "Совершенствование законодательства по правам женщин в детей: текущая ситуация и новые вызовы", на которой была затронута тема селективных абортов.
Глава представительства Фонда ООН в области народонаселения в Азербайджане Фарид Бабаев заявил на слушаниях, что по числу селективных абортов Азербайджан обогнал Китай, который был антилидером по данному показателю в мире в течение многих лет, пишет Caliber.az.
По словам Бабаева, если не искоренить эту тенденцию, то через четверть века Азербайджан столкнется с серьезными проблемами. Он заявил, что необходимо просвещать общество по вопросу противодействия селективным абортам и внести изменения в законодательства, пишет oxu.az.
Об общей ситуации с абортами на Кавказе свидетельствует инфографика "Кавказского узла", основанная на статистике регионов Южного и Северного Кавказа за 2014 и 2015 годы.
Ранее "Кавказский узел" писал о проблема селективных абортов в Азербайджане. В апреле 2017 года активисты, обеспокоенные половым дисбалансом среди новорожденных, отметили, что он связан с селективными абортами с целью предотвращения рождения девочек. На 100 новорожденных девочек приходится 112 мальчиков при биологическое норме 105-107, сообщает Госкомстат республики.
Проблема селективных абортов касается не только Азербайджана. В октябре 2020 года сотрудники социальных организаций Дагестана сообщили "Кавказскому узлу", что в республике не искоренена практика таких абортов, из-за чего наблюдается устойчивое падение числа рождаемых девочек по отношению к мальчикам. Впрочем, демографы отметили, что соотношение рождаемости находится в пределам биологической нормы.
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"Обнародовано фото новой версии рассказа о депортации в учебнике истории России", "Кавказские активисты назвали причины недовольства учебником Мединского", "Чеченские педагоги и ученые подчеркнули недопустимость искажения истории в учебниках".
Автор: "Кавказский узел"
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