23 октября 2023, 05:46

Шесть дел жительницы Ставрополья о дискредитации армии вновь поступили в суд

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На рассмотрение Предгорного суда Ставропольского края вновь поступили шесть протоколов о дискредитации, составленных на местную жительницу Ларису Кузнецову.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября стало известно, что силовики в Предгорном районе Ставропольского края составили шесть протоколов о дискредитации военных на местную жительницу Ларису Кузнецову. В начале октября все шесть протоколов были возвращены силовикам из-за допущенных нарушений.

В Предгорный суд Ставропольского края вновь поступили шесть административных протоколов в отношении местной жительницы Ларисы Кузнецовой, обвиняемой в дискредитации российской армии, пишут 22 октября "Кавказ.Реалии"*.

По данным суда, шесть дел Кузнецовой будут рассматриваться отдельно. Уже назначены даты рассмотрения некоторых из них.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 октября 2023, 04:47

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