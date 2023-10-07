Шесть дел Ларисы Кузнецовой о дискредитации армии возвращены полиции

07 октября 2023, 19:40

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Судьи районного суда на Ставрополье вернули силовикам из-за допущенных нарушений шесть протоколов о дискредитации армии, составленных на местную жительницу Ларису Кузнецову.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября стало известно, что силовики в Предгорном районе Ставропольского края составили шесть протоколов о дискредитации военных на местную жительницу Ларису Кузнецову.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Предгорный райсуд из-за процессуальных нарушений вернул в полицию все шесть протоколов, составленных на Ларису Кузнецову из-за пацифистских публикаций в соцсети, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно данным на сайте суда, шесть протоколов на Кузнецову были составлены по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей для граждан до 50 тысяч рублей штрафа.

Шесть карточек административных дел Ларисы Кузнецовой обновлены 4, 5 и 7 октября. Дела были переданы разным судьям: два дела рассматривала судья Юлия Дышекова, два – Александр Кучерявый, одно – Руслан Власов и одно – Галина Соловьянова.

"Вынесено определение о возвращении протокола об АП (административном правонарушении. – Прим. "Кавказского узла") и др. материалов дела в орган, долж. лицу ... в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами", - указано в графе "Результат рассмотрения" в карточках дел. Подробности в карточках этих дел не приведены.

Ранее, 11 сентября, судья Юлия Дышекова рассмотрела аналогичное дело Ларисы Кузнецовой по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и также вернула протокол силовикам. В карточке этого дела опубликован текст определения о возвращении протокола.

"Как усматривается из протокола об административном правонарушении […], в нем отсутствуют данные о времени и месте совершения административного правонарушения, не конкретизированы действия ФИО1 (обвиняемой. – Прим. "Кавказского узла"). Также, как усматривается из приложенных к протоколу […] материалов, ФИО1 совершила несколько административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, а именно осуществила дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в разные периоды времени. Следовательно, поскольку поводами к возбуждению дела об административном правонарушении является непосредственное установление данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, по каждому из изложенных нарушений следовало составить протокол об административном правонарушении", - говорится в этом решении судьи.

Эти недостатки не могут быть устранены при рассмотрении дела судом, подчеркивается в документе. "Поэтому судья считает необходимым возвратить протокол об административном правонарушении и приложенные к нему материалы дела в Отдел МВД «Предгорный»", - говорится в решении суда, которое предшествовало составлению шести новых протоколов в отношении Ларисы Кузнецовой.

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