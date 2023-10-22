Военный из Астрахани убит в зоне СВО

22 октября 2023, 11:17

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Рустам Комаров из Астрахани погиб на Украине. С начале военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 210 жителей Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", 18 октября стало известно, что на Украине погиб Сергей Убушаев из Лиманского района. Он стал, по меньшей мере, 209-м жителем Астраханской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Рустам Комаров, он посмертно награжден орденом Мужества. В честь Комарова в Астрахани в школе-интернате имени Здоровцева установлена мемориальная доска, передал 10 октября Astrakhan.su.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 210 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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