22 октября 2023, 11:17

Военный из Астрахани убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рустам Комаров из Астрахани погиб на Украине. С начале военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 210 жителей Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", 18 октября стало известно, что на Украине погиб Сергей Убушаев из Лиманского района. Он стал, по меньшей мере, 209-м жителем Астраханской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Рустам Комаров, он посмертно награжден орденом Мужества. В честь Комарова в Астрахани в школе-интернате имени Здоровцева установлена мемориальная доска, передал 10 октября Astrakhan.su.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 210 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине 26 военных из Краснодарского края", "Житель Волгоградской области убит в зоне СВО", "Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 октября 2023, 10:24

22 октября 2023, 09:29

  • Агрессивное поведение учителя в краснодарской школе вызвало споры в соцсети

    В краснодарской школе учитель повел себя агрессивно по отношению к девочке-подростку после того, как она во время урока отказалась сдавать телефон, сообщили местные власти. Видео с инцидентом опубликовали паблики в соцсетях. Часть комментаторов выразили сочувствие педагогу, предположив, что подростки его спровоцировали. Другая часть сочла поведение учителя возмутительным.

22 октября 2023, 08:34

22 октября 2023, 07:41

22 октября 2023, 06:46

  • Сочинские садоводы объединились для защиты своих прав

    Землевладельцы, у которых по иску Генпрокуратуры были изъяты участки в Сочи, объединились в ассоциацию для защиты своих прав. На собрании они приняли решение обратиться в Госдуму. Члены другой ассоциации "Союз садоводов" подготовили обращение к властям, в котором указали, что решения об изъятии земли были приняты с нарушением закона.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи