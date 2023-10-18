18 октября 2023, 13:25

Боец из Астраханской области погиб в военной операции

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Бывший силовик Сергей Убушаев погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Лиманского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 209 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Алибек Шуткараев погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 208 бойцов из Астраханской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В Лиманском районе простились с Сергеем Убушаевым, погибшим в военной операции на Украине, сообщил глава Лиманского района Константин Черников.

"Сергей Убушаев родился и вырос в с. Камышово Лиманского района. Срочную военную службу проходил в Чеченской Республике разведчиком. Всю свою трудовую деятельность посвятил правоохранительным органам - в г. Элиста, Лиманском и Икрянском районах Астраханской области", - говорится в публикации, размещенной 16 октября в телеграм-канале чиновника.

Убушаев был на пенсии и "не смог остаться в стороне" после начала военной операции на Украине, отметил Черников. "У бойца остались жена и двое детей", - отмечается в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 209 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине 26 военных из Краснодарского края", "Житель Волгоградской области убит в зоне СВО", "Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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