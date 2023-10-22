Агрессивное поведение учителя в краснодарской школе вызвало споры в соцсети

22 октября 2023, 09:29

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В краснодарской школе учитель повел себя агрессивно по отношению к шестикласснице после того, как она во время урока отказалась сдавать ему телефон, сообщили местные власти. Видео с инцидентом опубликовали паблики в соцсетях. Часть комментаторов выказали педагогу сочувствие, предположив, что школьники его справоцировали. Другая часть сочли поступок учителя возмутительным.

По данным Муниципального центра управления (МУЦ) Краснодара, ученица одной из местных школ отказалась сдавать учителю телефон, хотя, согласно приказу, школьникам на уроках пользоваться гаджетами запрещено.

"Во время объяснения материала учитель увидел, что ученица смотрит в телефон. Он неоднократно просил его сдать. Ученица проигнорировала требование", – привел 21 октября "Волгоград Онлайн" комментарий сотрудника МУЦ.

Он добавил, что ведется служебное расследование.

Видео, на котором учитель ведет себя агрессивно по отношению к школьнице, была опубликовано 21 октября в соцсети "ВКонтакте" в паблике "31tv.ru | Новости". На кадрах показан школьный класс, за одной из парт сидит девочка-подросток, около нее стоит пожилой педагог. "Телефон", – потребовал он от нее и попытался насильно отобрать устройство у подростка. "Больно, что вы делаете", – закричала подросток. "Я сейчас тебя вот тут", – вскричал мужчина и замахнулся на девочку.

В этот момент к нему подошла другая школьница, она попыталась ему помешать и сказала: "Вы что делаете". "Не надо, не бейте ее", – попросила еще одна ученица. "Это не ребенок, это идиот", – заявил учитель. На этом ролик заканчивается.

Это видео в паблике "31tv.ru | Новости", на который подписаны около 104 тысячи пользователей, на 09.25 мск 22 октября набрало 88 отметок с реакцией пользователей и 206 комментариев. Часть авторов выступила в поддержку педагога.

"Лично я за учителя. Дети сейчас неуправляемые. Конечно, не все, но большинство. Страшно представить, что ждёт нас с таким подрастающим поколением", – заявила Alexandra Rybalkina.

"Я за учителя! В классе должна быть дисциплина", – написал Николай Удалов.

Другая часть комментаторов раскритиковала педагога. "Николай, дисциплина быть должна, но не таким способом. Почему девочки должны бояться, что взрослый мужик (учитель) их ударит?" – задалась вопросом Елена Оболонская.

"Во все времена такие дети были. Надо искать подход. Забирать телефоны перед уроком, например. А еще во всех ситуациях нужно вести себя как преподаватель. Можно найти тысячу способов – но не рукоприкладство. Как можно такое оправдывать? Мужчина замахивается на девочку – это ужасно", – отметила Даша Петренко.

"Мог бы просто сказать: "Извините многоуважаемые ученики, но я вынужден прервать урок и закончить на сегодня по причине того, что некоторые не уважают меня. На следующем уроке будет контрольная по сегодняшней теме. Да, я понимаю, что сегодня у меня не получилось донести вам информацию, но в этом не моя вина. До скорой встречи на контрольной", – привела пример Ilya Yukhimchuk.

"Не имеет право поднимать руки", – подчеркнула Мария Российская. "Уволить и не допускать к детям", – потребовала Юлия Дерюгина.

"Он учитель и у него должны быть другие методы влияния на учеников. Согласна, что дети сейчас ни во что не ставят взрослых. Но распускание рук – это край для педагога, данным поведением расписался в своей некомпетентности", – считает Елена Оболонская.

Ролик с агрессивным поведением педагога также был опубликован сегодня в соцсети "ВКонтакте" в паблике "ЧП и ДТП", на который подписаны более 97 тысяч пользователей. На 09.25 мск эта запись набрала 20 отметок с реакцией пользователей и 13 комментариев.

"Как жалко учителей, к ним никакого уважения нет. Он выкладывается на 100%, хочет донести информацию на уроке, чтобы не ходили дети на дополнительные занятия к репетитору", – написала Елена Новикова.

"Этот пожилой учитель рукой замахнулся. Я бы посмотрел, когда на вашего ребенка так сделали бы. Уволить его", – считает Евгений Прутов.

"Уволить за такое", – потребовала также Ольга Реутова.

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября 2022 года стало известно, что в краснодарской школе произошел конфликт между учеником и учителем физики. Педагог схватил ученика за горло и прижал к стене. После проведенной проверки он был уволен. Пользователи Telegram сочли поступок учителя возмутительным.

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