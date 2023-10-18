Власти сообщили о гибели на Украине пятерых бойцов из Калмыкии

18 октября 2023, 17:27

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Сергей Курдюков, Сергей Меньков, Владимир Ильджиев, Анатолий Прокопчук и Шайих Магомедов погибли на Украине, сообщили власти четырех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 43 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Артур Базыров стал 38-м жителем Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Сергей Курдюков и Сергей Меньков погибли на Украине, сообщила 17 октября администрация Целинного района. Сергей Курдюков родом из села Троицкое. В период срочной службы был участником боевых действий в Чечне и военного конфликта в Абхазии. Но военную операцию на Украине отправился добровольно. Сергей Меньков родился в Ики – Бурульском районе, вырос и жил в селе Троицкое. Проходил срочную службу в Мурманске в войсках морской пехоты. Также добровольцем отправился на СВО, где служил водителем – гранатометчиком БТР-80, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации

Владимир Ильджиев погиб 17 июля, ему было 42 года, сообщила сегодня администрации Сарпинского района в своем Telegram-канале , отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества.

Администрация Черноземельского района сообщила о гибели на Украине Анатолия Прокопчука, сообщив о передаче награды его родным. Он родился в 1995 году в Элисте, в 2008 году семья Инджиевых взяла его на воспитание как приемного ребенка, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 5 октября.

Шайих Магомедов погиб на Украине, сообщила администрация Яшкульского района 4 октября. Он родился и вырос в поселке Молодежный. После школы служил по призыву, с апреля 2023 года служил по контракту. У Магомедова осталось осталось четверо детей, указано в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 43 бойцов из Калмыкии. Всего власти и силовики на 17.20 мск 18 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2728 военных с юга России, в том числе 1355 – в СКФО и 1373 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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