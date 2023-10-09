Военный из Калмыкии погиб на Украине

09 октября 2023, 03:46

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В селе Троицкое Целинного района улицу Интернациональную переименовали в улицу Артура Базырова в честь местного жителя, погибшего в ходе спецоперации на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 38 военных из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября стало известно о гибели в ходе спецоперации военных из Калмыкии Абдул-Насира Магомедова, Владимира Балтыкова, Фомы Казанцева и Эдуарда Дурнева. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 37 военных из Калмыкии.

В селе Троицкое Целинного района Калмыкии улице Интернациональную переименовали в честь погибшего в ходе спецоперации на Украине военного Артура Базырова, состоялось открытие мемориальной доски, пишет 8 октября РИА "Калмыкия" со ссылкой на пресс-службу района.

Базыров родился в 1987 году, с 2005 по 2007 годы проходил армейскую службу, с 2008 по 2014 год служил по контракту в Волгоградской области, в зоне боевых действий на Украине находился с первых дней начала спецоперации. Погиб в октябре прошлого года.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 38 военных из Калмыкии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 04.30 мск 9 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2646 жителей юга России, в том числе 1327 жителей СКФО и 1319 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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