Офицер в Северной Осетии осужден за аферу со справкой о боевых ранах

15 октября 2023, 20:52

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Замкомандира мотострелкового батальона из Северной Осетии Ашот Тащьян получил год колонии общего режима за мошенничество с использованием служебного положения. Он предложил подчиненному военнослужащему помочь с оформлением справки о получения ранения в Украине, по которой положена социальная выплата в 3 млн рублей, установил суд.

Дело рассматривалось во Владикавказском гарнизонном суде.

Сам Ашот Тащьян помещен в СИЗО-1 Владикавказа, сообщило сегодня издание "Кавказ.реалии"*.

Замысел у офицера возник после того, как один из бойцов батальона получил травму в зоне СВО. Узнав об этом, замкомандира батальона пообещал помочь с социальной выплатой за ранение, потребовав за это 500 тысяч рублей.

Боец перевел эти средства на счет сестры Тащьяна. Впоследствии обвиняемый сообщил травмированному солдату, что 3 млн рублей тот получил только благодаря его содействию.

После возбуждения уголовного дела Ашот Тащьян вернул обманутому сослуживцу деньги. Вину в преступлении он признал, но в суде отказался от дачи показаний, сославшись на ст.51 Конституции. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел участие обвиняемого в СВО и наличие государственной награды – медали имени Суворова. следует из решения, опубликованного 12 октября на сайте суда.

Отметим, что санкции вмененной уголовной статьи ( ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Мошенничество) ) предусматривают до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

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