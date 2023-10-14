Гамзат Конарбаев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Володарского района от 14.10.23, https://t.me/regionvol/5102

14 октября 2023, 22:06

Контрактник из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гамзат Конарбаев погиб в зоне СВО, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 205 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Николай Соколов стал 204-м военным из Астраханской области, гибель которого на .Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

30-летний Гамзат Конарбаев похоронен в селе Сизый Бугор, сообщила сегодня администрация Володарского района. Гамзат окончил Астраханскую консерваторию, два года работал в оркестре Астраханской филармонии. Контракт с Минобороны подписал в августе 2023 года, погиб в начале октября. У него остались жена и двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 205 бойцов из Астраханской области. Всего власти и силовики на 22.00 мск 14 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2701 силовика с юга России, в том числе 1347 – в СКФО и 1354 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Семь военных из Астраханской области погибли на Украине", "Семьи погибших в СВО добровольцев с юга России борются с чиновниками за соцвыплаты", "Власти сообщили о гибели на Украине 26 военных из Краснодарского края".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 октября 2023, 23:05

  • Бегларян назвал число оставшихся в Нагорном Карабахе жителей

    В Нагорном Карабахе остается очень мало людей, Красный Крест оказывает помощь, тем кто остался и ведет поиски людей, которые не смогли самостоятельно выехать в Армению, сообщили представители организации. По данным бывшего госминистра Артака Бегларяна, в Карабахе остаются не более 40 жителей, среди которых есть и этнические армяне.

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