Контрактник из Астраханской области убит в военной операции

14 октября 2023, 22:06

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Гамзат Конарбаев погиб в зоне СВО, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 205 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Николай Соколов стал 204-м военным из Астраханской области, гибель которого на .Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

30-летний Гамзат Конарбаев похоронен в селе Сизый Бугор, сообщила сегодня администрация Володарского района. Гамзат окончил Астраханскую консерваторию, два года работал в оркестре Астраханской филармонии. Контракт с Минобороны подписал в августе 2023 года, погиб в начале октября. У него остались жена и двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 205 бойцов из Астраханской области. Всего власти и силовики на 22.00 мск 14 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2701 силовика с юга России, в том числе 1347 – в СКФО и 1354 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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