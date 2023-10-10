Руслан Тотров оштрафован за пост в соцсети

10 октября 2023, 15:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд во Владикавказе оштрафовал на 20 тысяч рублей журналиста Руслана Тотрова за пост о задержании девушки, которая читала книгу на украинском языке. Комментарий Тотрова к этому событию суд расценил как возбуждение ненависти или вражды.

Как писал "Кавказский узел", Промышленный райсуд Владикавказа 1 декабря 2022 года оштрафовал журналиста Руслана Тотрова на 50 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации российских военных, аналогичное решение было вынесено по другосму административному протоколу в отношении журналиста 14 ноября 2022 года. Тотров обжаловал оба штрафа, но Верховный суд Северной Осетии оставил решения в силе, отклонив все доводы защиты, в том числе о том, что Тотров проживает за границей.

Журналист из Северной Осетии Руслан Тотров оштрафован на 20 тысяч рублей за пост, в котором он прокомментировал задержание пассажирки рейса из Москва-Владикавказ за чтение книги на украинском языке,сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения суда, было установлено, что Тотров является автором публикации, размещенной в соцсети Instagram**. Лингвистическая экспертиза публикации, которую провел эксперт Управления ФСБ по Северной Осетии, установила, что публикация "выражает негативное отношение адресанта к действующему государственному строю за счет использования экспрессивных негативно-оценочных слов" и "содержит высказывание, направленное на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц, выделенной по признаку принадлежности к социальной группе (государственные служащие) и на унижение достоинства данной социальной группы".

Тотров в суд не явился - заказное письмо "после неудачной попытки вручения возвращено по истечении срока хранения", отмечено в решении, опубликованном на сайте Промышленного суда Владикавказа. Суд признал журналиста виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.