10 октября 2023, 15:49

Руслан Тотров оштрафован за пост в соцсети

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Суд во Владикавказе оштрафовал на 20 тысяч рублей журналиста Руслана Тотрова за пост о задержании девушки, которая читала книгу на украинском языке. Комментарий Тотрова к этому событию суд расценил как возбуждение ненависти или вражды. 

Как писал "Кавказский узел", Промышленный райсуд Владикавказа 1 декабря 2022 года оштрафовал журналиста Руслана Тотрова на 50 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации российских военных, аналогичное решение было вынесено по другосму административному протоколу в отношении журналиста 14 ноября 2022 года. Тотров обжаловал оба штрафа, но Верховный суд Северной Осетии оставил решения в силе, отклонив все доводы защиты, в том числе о том, что Тотров проживает за границей. 

Журналист из Северной Осетии Руслан Тотров оштрафован на 20 тысяч рублей за пост, в котором он прокомментировал задержание пассажирки рейса из Москва-Владикавказ за чтение книги на украинском языке,сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения суда, было установлено, что Тотров является автором публикации, размещенной в соцсети Instagram**. Лингвистическая экспертиза публикации, которую провел эксперт Управления ФСБ по Северной Осетии, установила, что  публикация "выражает негативное отношение адресанта к действующему государственному строю за счет использования экспрессивных негативно-оценочных слов" и "содержит высказывание, направленное на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц, выделенной по признаку принадлежности к социальной группе (государственные служащие) и на унижение достоинства данной социальной группы".

Тотров в суд не явился - заказное письмо "после неудачной попытки вручения возвращено по истечении срока хранения", отмечено в решении, опубликованном на сайте Промышленного суда Владикавказа.  Суд признал журналиста виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей.

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Примечание:

"Жительница Владикавказа заподозрена в дискредитации армии", "Житель Северной Осетии обвинен в дискредитации армии", "Лолаева потребовала признать неконституционной статью о дискредитации армии"

Автор: "Кавказский узел"

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