08 октября 2023, 22:39

Трое волгоградцев осуждены по делу об экстремистском сообществе

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Суд признал виновными в организации экстремистского сообщества троих местных жителей, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Волгоградской области.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 29 июня 2022 года ФСБ рапортовала о задержании в Волгоградской области нескольких местных жителей, которые, по версии следствия, создали экстремистскую организацию и обсуждали на собраниях  подготовку к захвату власти.

Один из обвиняемых признан виновным по ч.2 ст.282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности), ему назначено наказание в виде 3 лет колонии общего режима, еще двое обвиняемых получили аналогичные сроки по ч.2 ст.282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), со ссылкой на релиз областного управления ФСБ сообщает "Интерфакс". По данным ведомства, члены сообщества на собраниях обсуждали "подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил РФ, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры".

Жители Волгоградской области, задержанные силовиками по делу об экстремизме, являются сторонниками идеи о возрождении СССР. В регионе они ранее никак себя не проявляли, а их идеи не пользовались поддержкой, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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