Сирота из Волгоградской области пожаловалась на нарушение жилищных прав

08 октября 2023, 10:18

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Жительница Волгоградской области Лилия Бакланова, являющаяся сиротой, пожаловалась, что чиновники предоставили ей в качестве положенного по закону жилья квартиру, которая находится в аварийном состоянии. На нарушение жилищных прав Баклановой обратил внимание глава Следкома Александр Бастрыкин.

Жалоба сироты из Волгоградской области Лилии Баклановой на то, что чиновники предоставили ей в качестве положенного по закону жилья непригодную для проживания квартиру, была опубликована 2 октября на YouTube-канале "Защита – детей".

По ее словам, до получения квартиры она ее не видела, а когда приехала подписывать документы о ее получении, то чиновники ей сказали, что она сможет посмотреть квартиру позже. "Когда на зимних каникулах я приехала смотреть квартиру, то увидела, что дом находится в аварийном состоянии, также внутри квартиры было не все хорошо", – пояснила Бакланова.

Она также отметила, что направляла обращения в различные инстанции с просьбой провести ремонт. Чиновники заявили, что ремонт дома будет проведен в 2040 году. "Мы неоднократно писали [в различные инстанции] обращения с просьбой привести в порядок крышу, но везде нам писали отказы", – пояснила сирота.

В 2022 году была проведена экспертиза, которая признала, что дом находится в аварийном состоянии, и что требуется полная замена кровли. "Износ нашего дома составляет 62%, износ крыши – 90%", – сказала Бакланова.

"Позиция следователя мне непонятна. За этот год поменялось четыре следователя, по дому никаких сдвигов нет", – пожаловалась она.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Волгоградской области Василию Семенову доложить о расследовании дела по обращению Лилии Баклановой, сообщил 3 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" информационный центр Следкома.

На 10.10 мск 8 октября эта запись на странице информационного центра Следкома в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны около 48 тысяч пользователей, набрала 11 отметок с реакцией пользователей и восемь комментариев.

"У меня дочь тоже живьем не видела квартиру. Только по фотографиям. Скинули фотографии, <…> cостояние комнаты кухни, санузла, коридора. Да мы тоже боялись подписывать документы, не видя квартиру. До этого трое старших получали квартиры. Мы их видели. А сейчас увы, так. Но опять без фото. Однозначно мы не стали подписывать документы", – написала Ольга Калина.

"Это прямое нарушение законодательства. Никаких фотографий не должно быть. Только явка и осмотр", – ответил ей председатель РОО "Объединение по защите прав детей-сирот" Эльдар Физиев.

"С этими оборотнями бороться тяжело и опасно. У них там всё между собой связано на столько что рука руку моет и с одной кормушки кормятся", – считает пользователь user-ru6bm4vc2s.

"Кавказский узел" также писал, что 17 декабря 2022 года жительница поселка Рудня в Волгоградской области Анастасия Ходосевич, которая является сиротой, пожаловалась, что чиновники выделили ей квартиру с неисправной крышей, а также без горячей воды и отопления.

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