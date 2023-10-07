07 октября 2023, 17:43

Пенсионер оштрафован в Волгодонске за пацифистские публикации

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Суд в Волгодонске оштрафовал пенсионера Арама Хачатряна на 30 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии его пацифистские публикации в соцсети. Хачатрян отказался признать вину. 

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Волгодонский райсуд Ростовской области оштрафовал на 30 тысяч рублей Арама Хачатряна, который разместил в соцсети "ВКонтакте" пацифистские видео и фото. В суде Хачатрян не признал вину, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Хачатрян был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Карточка дела обновлена 5 октября, к ней прикреплен текст постановления, вынесенного 14 сентября. Арам Хачатрян – пенсионер, указано в документе.

"В судебном заседании Хачатрян А.А. вину в совершении административного правонарушения не признал, пояснил, что он «против любой войны», и его действия не были направлены на дискредитацию ВС РФ, он на своей странице просто высказал свое отношение к сложившейся ситуации", - говорится в опубликованном постановлении суда.

Поводом для преследования Хачатряна стало постановление прокурора Волгодонска от 13 сентября о возбуждении дела об административном правонарушении, отмечается в документе.

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Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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