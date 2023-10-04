Два военных из Астраханской области погибли на Украине

04 октября 2023, 20:57

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Руслан Сулейманов и Юрий Рукинов погибли на Украине, сообщила администрация Лиманского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 203 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Вадим Мулдагалиев стал 201-м военным из Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В Лиманском районе похоронены Руслан Сулейманов и Юрий Рукинов, погибшие в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня районная администрация.

Сулейманов родом из Лимана, ему было 40 лет. В сентябре 2022 года ушел добровольцем. Мобилизованный Рукинов родом из села Басы, ему было 25 лет. Рядовой, зенитно-ракетчик Юрий Рукинов служил в Запорожской области, погиб 18 сентября, говорится в Telegram-канале администрации Лиманского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 203 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Всего власти и силовики на 20.50 мск 4 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2630 силовиков с юга России, в том числе 1320 – в СКФО и 1310 – в ЮФО.

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