Уроженец Астраханской области убит на Украине

28 сентября 2023, 03:12

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В Красноярском районе Астраханской области похоронили 30-летнего Вадима Мулдагалиева, погибшего на Украине. Он стал 201-м жителем региона, чью гибель на Украине официально подтвердили власти.

"Кавказский узел" писал, что Никита Гаврилов из Икрянинского района стал 200-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине официально подтвердили власти.

В Астраханской области похоронен офицер Вадим Мулдагалиев, погибший на Украине, сообщил 27 сентября в своем Telegram-канале глава Красноярского района Руслан Бисенов.

По словам чиновника, Мулдагалиеву было 30 лет. Он родился в селе Бакланье, после окончания Красноярской средней школы №1 поступил в Самарскую военную академию.

"Завершил обучение с офицерским званием. Работал в Самаре, затем перевелся в Астрахань. Устроился в органы внутренних дел", - написал Бисенов, не уточнив звание и должность бойца.

Глава района отметил, что оба родителя погибшего бойца – педагоги, мать работает в Бакланской школе учителем начальных классов. Помимо матери, у Мулдагалиева остался маленький сын.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 201 жителя Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Всего власти и силовики на 3.10 мск 28 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2590 силовиков с юга России, в том числе 1302 – в СКФО и 1288 – в ЮФО.

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