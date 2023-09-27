Житель Краснодара оштрафован за дискредитацию армии

27 сентября 2023, 06:52

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Суд в Краснодаре признал местного жителя Вячеслава Наговицына виновным в дискредитации армии из-за жеста на фоне флага Украины, который он записал на видео. Он оштрафован на 30 тысяч рублей.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России. После этого жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Первомайский районный суд Краснодара оштрафовал сотрудника городского кафе Вячеслава Наговицына за дискредитацию российской армии. Поводом для составления административного протокола стало видео, на котором он делает жест на фоне флага Украины, пишут 26 сентября "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, указано, что Наговицын, находясь на рабочем месте, "на фоне флага р. Украины сделал жест рукой, выставил указательный палец и мизинец, чем осуществил действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации".

Фигурант дела в судебное заседание не явился, но в материалах дела имеется ходатайство, согласном которому вину в совершении административного правонарушения он признал и раскаялся в содеянном. Суд не нашел обстоятельств, которые отягчают административную ответственность.

Суд признал Наговицына виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября суд в Новороссийске оштрафовал местную жительницу Ольгу Яцук на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в публикации в соцсети материала, дискредитирующего российских военных.

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