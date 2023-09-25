Дело Адама Яхутля в третий раз поступило на рассмотрение суда

25 сентября 2023, 05:55

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Суд в Москве в третий раз приступил к рассмотрению дела бывшего заместителя начальника транспортной полиции по Южному федеральному округу Адама Яхутля, обвиняемого в мошенничестве. Яхутля дважды оправдывали по делу, однако в итоге кассационный суд отменил оправдательный приговор.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года суд в Москве оправдал бывшего заместителя начальника транспортной полиции по Южному федеральному округу Адама Яхутля, обвиняемого в мошенничестве на миллион долларов и 20 миллионов рублей.

Пресненский суд Москвы приступил к слушаниям по существу уголовного дела бывшего заместителя начальника полиции на транспорте МВД Российской Федерации по Южному федеральному округу полковника Адама Яхутля, который ранее дважды был оправдан судом, пишет сегодня, 25 сентября "Коммерсант".

Уголовное дело Яхутля рассматривалось дважды - в ноябре 2020 года и мае 2022 года - и оба раза Пресненский суд оправдывал его. Во второй раз прокуратура не смогла добиться отмены приговора в апелляционной инстанции Московского городского суда, и во 2-й кассационный суд общей юрисдикции обращался уже признанный потерпевшим по делу Дмитрий Ганелин.

Решение Мосгорсуда было отменено в январе текущего года, кассационный суд обязал заново рассмотреть апелляционное представление прокурора. Затем Мосгорсуд вернул дело на новой рассмотрение вновь в Пресненский суд.

Яхутль настаивает на своей невиновности. Выступая в суде, он обвинил потерпевшего Ганелина в попытке заработать на этом деле. Адвокат Яхутля Олег Клименко подал жалобу на решение 2-го кассационного суда, потребовав его отмены. В суде он выразил недоумение в связи с тем, что на новом процессе гособвинитель поддерживает обвинение, тогда как в кассационном суде ведомство согласилось с законностью оправдательного приговора. Клименко заявил отвод прокурору, но его ходатайство было отклонено.

Напомним, что, по версии следствия, Адам Яхутль получил миллион долларов и 20 миллионов рублей за обещание увести от уголовной ответственности бывшего зампредседателя правления Мособлбанка - этого человека обвиняли в хищении 70 миллиардов рублей. Поскольку следователи сочли эти обещания заведомо невыполнимыми, то действия высокопоставленного сотрудника МВД квалифицировали как мошенничество.

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