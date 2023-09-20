Активист Раиль Аббасов задержан в Азербайджане 

20 сентября 2023, 13:52

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В Азербайджане по подозрению в мошенничестве задержан активист Раиль Аббасов. Он сам отвергает подозрения и считает, что его хотят арестовать из-за участия в общественной кампании в поддержку правозащитника Бахтияра Гаджиева.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июля суд продлил срок содержания Гаджиева под стражей до 8 октября. Обвинения, в связи с которыми изначально был арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, за это Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы. 16 июня Бахтияру Гаджиеву были предъявлены новые обвинения - в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде.

Раиль Аббасов был задержан 19 сентября сотрудниками Насиминского районного управления полиции города Баку, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова. По ее словам, Аббасов подозревается по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере).

«Раиля Аббасова задержали на основе жалобы некоего гражданина. Пока детали мне не известны. Если ему предъявят обвинение, то в течение 48 часов суд должен избрать меру пресечения. Этот срок истекает ближе к вечеру 21 сентября. Раиль Аббасов считает подозрение необоснованным. Он считает, что его хотят арестовать по ложному обвинению, чтобы отстранить от участия в общественной кампании в защиту активиста и правозащитника Бахтияра Гаджиева», - сказала Садыгова.

Исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров также считает, что Аббасов задержан из-за его участия в кампании по защите Гаджиева.

«Раиль Аббасов - давний соратник Бахтияра Гаджиева. Они вместе участвовали в различных проектах гражданского общества. После ареста Бахтияра Раиль вел общественную кампанию в его защиты, информировал медиа о нарушении его прав, порой вел коммуникацию между адвокатами и журналистами. По делу Бахтияра его уже вызывали на следствие в качестве свидетеля. У него даже проводили обыск. Видимо, ничего не найдя против него в деле Гаджиева, они сейчас фабрикуют другое дело», - сказал Сафаров.

На момент публикации материала пресс-служба МВД не комментировала информацию о задержании активиста. По контактным телефонам в пресс-службе никто не отвечал.

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