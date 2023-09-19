Столкновения активистов с полицией произошли у здания правительства Армении

19 сентября 2023, 23:19

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Между участниками акции протеста у правительства Армении и силовиками произошли столкновения. Полиция применила светошумовые гранаты.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении в Нагорном Карабахе контртеррористической операции для разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в результате обстрела погибли два мирных жителя и десятки ранены, в том числе не менее 11 детей. Жители Еревана у офиса ООН в Армении потребовали ввести миротворческие силы в Нагорный Карабах и добились встречи с представителями организации. Активисты заблокировали российское посольство в Ереване.

На площади Республики в Ереване перед зданием правительства Армении собралось, по оценкам участников протеста, более 20 тысяч человек. В связи с ситуацией в Нагорном Карабахе они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Активисты скандируют "Никол, уходи", "Никол предатель", "Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")", сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Активисты вплотную приблизились к входу в здание правительства. Между активистами и полицейскими произошло столкновение. Полиция применила четыре светошумовые гранаты. Однако участники протеста не разошлись.

На площадь Республики привезли большие динамики. Среди выступающих кандидат в мэры Еревана от блока "Мать Армении" Андраник Теванян. Выступающие обвинили Пашиняна в предательской политике и потребовали его отставки.

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