Протестующие заблокировали российское посольство в Ереване

19 сентября 2023, 20:40

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Участники акции протеста у посольства России в Ереване развернули большой флаг Нагорного Карабаха, заблокировав вход в здание дипмиссии.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении в Нагорном Карабахе контртеррористической операции для разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в результате обстрела погибли два мирных жителя и десятки ранены, в том числе не менее восьми детей. Жители Еревана у офиса ООН в Армении потребовали ввести миротворческие силы в Нагорный Карабах и добились встречи с представителями организации.

Активисты, собравшиеся у здания посольства России в Ереване, требуют, чтобы российские миротворческие войска в Нагорном Карабахе выполнили свои обязательства, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам активистов, у посольства собрались порядка 200-300 человек. Полиция оцепила здание дипмиссии, а протестующие развернули большой флаг Нагорного Карабаха, перекрыв вход в посольство. Никто из посольства с участниками акции не встретился, посол, по словам активистов, вызван в МИД Армении.

Значительно большее число протестующих собралось у здания правительства Армении. Там силовики применили против демонстрантов светошумовые гранаты.

Источник в посольстве РФ подтвердил российскому информационному агентству, что активисты заблокировали здание. По его словам, перекрыт не только парадный вход, но и задний, сообщило ТАСС.

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