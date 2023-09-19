Акция протеста у посольства России в Ереване. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=VB_xDt5AwJY

19 сентября 2023, 20:40

Протестующие заблокировали российское посольство в Ереване

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Участники акции протеста у посольства России в Ереване развернули большой флаг Нагорного Карабаха, заблокировав вход в здание дипмиссии. 

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении в Нагорном Карабахе контртеррористической операции для разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в результате обстрела погибли два мирных жителя и десятки ранены, в том числе не менее восьми детей. Жители Еревана у офиса ООН в Армении потребовали ввести миротворческие силы в Нагорный Карабах и добились встречи с представителями организации. 

Активисты, собравшиеся у здания посольства России в Ереване, требуют, чтобы российские миротворческие войска в Нагорном Карабахе выполнили свои обязательства, передал корреспондент "Кавказского узла". 

По словам активистов, у посольства собрались порядка 200-300 человек. Полиция оцепила здание дипмиссии, а протестующие развернули большой флаг Нагорного Карабаха, перекрыв вход в посольство. Никто из посольства с участниками акции не встретился, посол, по словам активистов, вызван в МИД Армении.

Значительно большее число протестующих собралось у здания правительства Армении. Там силовики применили против демонстрантов светошумовые гранаты. 

Источник в посольстве РФ подтвердил российскому информационному агентству, что активисты заблокировали здание. По его словам, перекрыт не только парадный вход, но и задний, сообщило ТАСС. 

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Примечание:

"Два мирных жителя погибли в Нагорном Карабахе", "Четверо силовиков подорвались на мине в Ходжавендском районе", "Активисты начали сбор подписей в защиту жителей Нагорного Карабаха". 

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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