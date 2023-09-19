Два мирных жителя погибли в Нагорном Карабахе

19 сентября 2023, 16:10

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Два человека погибли и 23, в том числе не менее восьми детей, ранены в результате атаки Азербайджана, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха. По его словам, в результате обстрелов пострадали гражданские объекты и инфраструктура.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе "в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры", отметив, что атака ведется на военные объекты и призвав жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Власти Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан начал полномасштабные боевые действия, нарушив режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Минобороны Армении заявило, что в Нагорном Карабахе нет относящихся к ведомству подразделений. Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал действий от российских миротворцев, а также Совета безопасности ООН.

Стороны должны прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому пути урегулирования карабахского конфликта, заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российские миротворцы остаются в зоне конфликта и выполняют свои функции. Комментируя требования Армении о вмешательстве российских миротворцев она напомнила, что Армения заявляла о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

В результате действий азербайджанских военных погибли два человека и ранены 23 мирных жителя, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. Среди раненых - не менее восьми детей, сообщил он в своем микроблоге X, опубликовав фотографии пострадавших детей.

По его словам, обстрелам подвергаются гражданские объекты и инфраструктура. "Азербайджан также атакует жилые дома в Степанакерте. Это здание находится в центральной части Степанакерта", - указал Степанян в другом сообщении, приложив к нему фотографию разрушенного четырехэтажного дома.

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