17 сентября 2023, 19:13

Нагорный Карабах отверг обвинения Баку в вооруженных инцидентах

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Информация Азербайджана о попытке карабахских военных заминировать территорию на линии соприкосновения и об обстрелах позиций около Шуши не соответствует действительности, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня карабахские военные попытались заложить мину перед позициями азербайджанских солдат в Агдамском районе и обстреляли позиции около Шуши, заявило Минобороны Азербайджана. 

Минобороны Нагорного Карабаха назвало дезинформацией сообщение Баку о двух инцидентах на линии соприкосновения, пишет News.am. "Распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения Армии обороны 17 сентября, в районе 13:55 якобы пытались разместить мины […], а в районе 15:00 открыли огонь по азербайджанским позициям […] является очередной дезинформацией", - цитирует издание сообщение Минобороны.

Напомним, 16 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что пресечена попытка карабахских военных проложить траншеи около линии соприкосновения в Агдамском районе, а днем ранее сообщило об аналогичном инциденте в Ходжалинском районе. Минобороны Нагорного Карабаха в обоих случаях отвергло обвинения.

5 сентября Азербайджан обвинил карабахских военных в попытке строительства укреплений. Минобороны Нагорного Карабаха отвергло обвинение и в свою очередь заявило об активном передвижении азербайджанской военной техники у линии соприкосновения.

Строительством укреплений и траншей карабахские военные провоцируют новую эскалацию вооруженного конфликта, в результате которой Баку будет представлен агрессором, указали азербайджанские аналитики Тельман Абилов и Тофиг Тюркель. Армия обороны Нагорного Карабаха вправе возводить укрепления для отражения готовящегося нападения Азербайджана, возразил армянский политолог Андриас Гукасян.

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Примечание:

"Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника", "Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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