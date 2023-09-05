Нагорный Карабах сообщил о передвижении азербайджанских войск у границы

05 сентября 2023, 23:35

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Минобороны Азербайджана заявило о попытке строительства укреплений в Карабахе и обстреле позиций в Нахичеванской автономной республике. Армия обороны Нагорного Карабаха и Минобороны Армении опровергли эти заявления, военное ведомство Нагорного Карабаха также заявило об активном передвижении азербайджанской военной техники у линии соприкосновения.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа и начале сентября военные ведомства Армении и Азербайджана сообщали об участившихся обстрелах на границе. Так, Минобороны Азербайджана 4 сентября дважды заявило об обстрелах со стороны Армении. Минобороны Армении отвергло эти обвинения. Сегодня утром Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций в Кельбаджарском районе, а армянское оборонное ведомство - об обстреле военных позиций, расположенных в Гегаркуникской области.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики не исключили возможность эскалации ситуации. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, отметили армянские политологи. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

Минобороны Азербайджана заявило о попытке строительства укреплений в Карабахе и обстреле позиций в Нахичеванской автономной республике. Армия обороны Нагорного Карабаха и Минобороны Армении опровергли эти заявления, военное ведомство Нагорного Карабаха также заявило об активном передвижении азербайджанской военной техники у линии соприкосновения.

5 сентября примерно в 19.35 (18.35 мск) "незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения" перед позициями азербайджанской армии в Ходжавендском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. В сообщении на странице ведомства в Facebook* указано, что в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.

Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла это заявление, назвав его "очередной дезинформацией".

Вместе с тем военное ведомство Нагорного Карабаха сообщило о передвижении большого количества военной техники вооруженных сил Азербайджана, в том числе артиллерии, в зоне соприкосновения. "Минобороны Азербайджана путем постоянного распространения дезинформации в последние дни готовит почву для новой провокации", - говорится в сообщении. К нему приложено видео, на котором видно передвижение не менее 10 военных автомобилей, а также бронетехники.

Также Минобороны Азербайджана в своем Telegram-канале заявило сегодня об обстреле с 21.35 до 22.00 (с 20.35 до 21.00 мск) со стороны Армении позиции азербайджанской армии в направлении Ордубадского района Нахичеванской автономной республики.

Минобороны Армении опровергло это заявление. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения вооруженных сил Армении 5 сентября в период с 21.35 до 22.00 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части границы, является очередной дезинформацией", - заявило военное ведомство в своем telegram-канале.

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