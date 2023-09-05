Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах

05 сентября 2023, 08:38

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Армянское оборонное ведомство сообщило об обстреле военных позиций, расположенных в Гегаркуникской области.

По данным Минобороны Азербайджана, сегодня в 01.35 [00.35 мск] военнослужащие Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису, обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района

"Подразделениями азербайджанской армии приняты ответные меры", – отметило министерство на своем сайте.

Азербайджанские военные обстреляли сегодня позиции армянских солдат, расположенные в районе села Кут в Гегаркуникской области. Огонь велся из стрелкового оружия с 00.05 до 00.20 по местному времени [23.05 – 23.20 мск 4 августа], сообщило сегодня на своем сайте армянское оборонное ведомство.

"Кавказский узел", также писал, что 4 сентября Азербайджан дважды обвинил Армению в обстрелах. Об обстрелах на армяно-азербайджанской границе и в зоне карабахского конфликта также сообщалось 3 сентября и 2 сентября.

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