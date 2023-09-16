Нагорный Карабах отверг обвинение Азербайджана в строительстве траншеи

16 сентября 2023, 20:00

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Информация азербайджанской стороны о попытке карабахских военных проложить траншею на линии соприкосновения не соответствует действительности, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 13 часов (12 мск) азербайджанские военные пресекли попытку карабахских военных выкопать траншею около линии соприкосновения в Агдамском районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Минобороны Нагорного Карабаха обвинило азербайджанскую сторону в распространении дезинформации. "Распространенная Минобороны Азербайджана информация о том, что подразделения Армии обороны 16 сентября около 13:00 якобы проводили фортификационные работы в районе Аскерана, которые якобы были предотвращены в результате действий азербайджанских подразделений, является очередной дезинформацией", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook*.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями.

Напомним, 15 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что пресечена попытка карабахских военных проложить траншеи около линии соприкосновения в Ходжалинском районе. Минобороны Нагорного Карабаха отвергло обвинение.

5 сентября Азербайджан обвинил карабахских военных в попытке строительства укреплений. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинение и в свою очередь заявило об активном передвижении азербайджанской военной техники у линии соприкосновения.

Строительством укреплений и траншей у линии соприкосновения карабахские военные провоцируют новую эскалацию вооруженного конфликта, в результате которой Баку будет представлен агрессором, указали азербайджанские аналитики Тельман Абилов и Тофиг Тюркель. Армия обороны Нагорного Карабаха вправе возводить укрепления для отражения готовящегося нападения Азербайджана, возразил армянский политолог Андриас Гукасян.

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