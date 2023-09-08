Строительство укреплений в Карабахе названо предпосылкой для эскалации конфликта

08 сентября 2023, 14:49

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Строительством укреплений и траншей у линии соприкосновения карабахские военные провоцируют новую эскалацию вооруженного конфликта, в результате которой Баку будет представлен агрессором, указали азербайджанские аналитики. Армия обороны Нагорного Карабаха вправе возводить укрепления для отражения готовящегося нападения Азербайджана, возразил армянский политолог.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что пресечена попытка карабахских военных проложить траншеи около линии соприкосновения в Лачинском районе. Днем ранее ведомство обвинило карабахских военных в попытке строительства укреплений. Минобороны Нагорного Карабаха отвергло обвинение и в свою очередь заявило об активном передвижении азербайджанской военной техники у линии соприкосновения.

20 августа Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военнослужащие пресекли попытку карабахских военных установить фортификационные сооружения в Лачинском районе. 27 августа ведомство сообщило об аналогичном инциденте в Кельбаджарском районе, а 3 сентября - в Ходжалинском районе.

Бакинские аналитики указали на риск эскалации вооруженного конфликта

После карабахской войны 2020 года в регионе сложилась новая военная ситуация, сказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель азербайджанской НПО «Военные юристы» Тельман Абилов. "В результате 44-дневной войны азербайджанская армия освободила Физулинский, Джебраильский, Губадлинский, Зангиланский районы, части Ходжавендского (имеется в виду территория, ранее входившая в состав Гадрутского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. - Прим. «Кавказского узла») и Шушинского районов, включая город Шушу. А по условиям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Азербайджан восстановил также контроль над Агдамским, Лачинским и Кельбаджарским районами, откуда армянские военные силы также ушли. За исключением севера Карабаха, где армянские военные остались на прежних позициях, на всех других направлениях отступившим внутрь региона формированиям пришлось обустраиваться заново", - пояснил он.

Иногда армянские подразделения продолжали укрепление своих позиций, и это приводило к локальной эскалации конфликта, добавил он. "Так было, к примеру, в марте 2022 года, когда азербайджанская армия установила контроль над высотой Фарух, и августе того же года, когда были взяты высоты Сарыбаба, Гырхгыз, Буздуг и другие. В марте этого года азербайджанская армия укрепилась на высотах над селами Аллахгулулар и Заманпейеси в Шушинском районе", - рассказал эксперт.

Из сообщений Минобороны можно сделать вывод, что в последнее время армянские формирования в Карабахе вновь стали активно заниматься инженерными работами, созданием фортификационных сооружением, рытьем траншей близ азербайджанских позиций, отметил Абилов.

"Вероятно, целью этой деятельности является провоцирование Азербайджана на активные военные действия, дабы потом представить Баку стороной, нарушающей режим прекращения огня, и обвинить азербайджанское государство в стремлении провести военную операцию против карабахских армян на фоне так называемого «гуманитарного кризиса». Расчет на то, чтобы вызвать против Азербайджане сильное международное давление и принудить под угрозой санкций «разблокировать Лачинский коридор». Однако вряд ли эти расчеты верны. Для Азербайджана любые незаконные вооруженные силы на его территории являются легитимными целями, и никакого давления на Баку не может быть, если не считать риторики лоббистских групп на Западе. Те, кто нагнетают напряженность провокациями могут просчитаться и результат может быть обратным и Баку может действительно провести локальные боевые операции и ликвидировать военную инфраструктуру армян в Карабахе", - сказал Абилов.

Он пояснил, что сам факт пребывания в Карабахе армянских вооруженных сил противоречит как национальному законодательству Азербайджана, так и международному праву. "Карабах – международно-признанная территория Азербайджана, и там не может быть вооруженных формирований, созданных в нарушение законов страны. В Уголовном кодексе Азербайджана есть статья, предусматривающая ответственность за создание или участие в «незаконных вооруженных формированиях»", - отметил эксперт.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями.

Согласно пункту 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 г. все «армянские вооруженные силы» уже должны были быть выведены из Карабаха, параллельно разворачиванию российского миротворческого контингента, подчеркнул Тельман Абилов. "Однако армянские вооруженные формирования все еще находятся в Карабахе, что является нарушением требований заявления от 10 ноября 2020 года", - сказал он.

Обстановка в регионе действительно накаляется, подтвердил аналитик азербайджанского агентства Turan Тофиг Тюркель. "В Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. – Прим. "Кавказского узла"), судя по всему, верх взяла «партия войны». Конечно же, они понимают, что Азербайджан не будет мириться с отторжением региона от своей территории и в какой-то момент может пойти на силовую операцию. Но в отчаянии эта группа пытается мобилизовать все военные силы в регионе, чтобы оказать сопротивление азербайджанской армии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, по его словам, "провоцируя военную эскалацию, эти силы, возможно, надеются на международное вмешательство", которого они не смогли добиться заявлениями о блокаде и гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

"На самом деле Азербайджан предлагает путь диалога и готов обеспечить снабжение региона по дороге Агдам-Ханкенди с последующей открытием и дороги через Лачин", - сказал Тюркель корреспонденту «Кавказского узла».

О том, как живут люди в Нагорном Карабахе после закрытия дороги в Армению, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Армянский политолог счел сообщения об инцидентах подготовкой Азербайджана к нападению



Договора, запрещающего возводить инженерные сооружения для обороны Нагорного Карабаха, нет, есть решение о перемирии, текст которого изложен в трехстороннем заявлении 2020 года, сказал корреспонденту «Кавказского узла» политолог и эксперт по международным договорам Андриас Гукасян.

"Баку пытается убедить, что есть договор, по которому в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") не должны проводить оборонительные мероприятия. Азербайджан ищет повод для применения силы, поэтому в СМИ выбрасываются надуманные поводы, чтобы «оправдать» применение силы. Этот нарратив Баку пытается продавить как свое «законное» право вторгнуться в Арцах", - отметил политолог.

Никаких ограничений для карабахской Армии обороны в вопросах обороны и обеспечения безопасности нет, добавил Гукасян. "Укрепление инженерных позиций и сооружений – естественная деятельность для защиты Арцаха от азербайджанской агрессии. Россия отказывается гарантировать безопасность в Лачинском коридоре, да и по всему Арцаху вообще. Армия обороны НКР – единственный гарант физической безопасности населения Арцаха", - пояснил эксперт.

Он считает, что Азербайджан готовится к агрессии против Нагорного Карабаха, концентрируя войска, и "в ближайшие дни, а может, часы" ожидается нападение с целью этнической чистки в Нагорном Карабахе.

"Военная активность, передвижение войск наблюдается и вдоль армяно-азербайджанской линии соприкосновения. […] Все это говорит о подготовке к войне и намерении уничтожить население Арцаха. Об этих намерениях Азербайджана говорится также уже в котором по счету в докладе Института Лемкина по предотвращению геноцида, на днях об этом заявили и в ходе слушаний в Конгрессе США, об этом писал первый прокурор МУС Луис Морено Окампо. Международному сообществу давно все ясно, и только Баку через ангажированную прессу пытается оправдать геноцид", - заключил Гукасян.

Напомним, 5 августа МИД Нагорного Карабаха призвал международные организации и иностранные государства пресечь политику Азербайджана в отношении жителей Нагорного Карабаха. Группа экспертов ООН выразила обеспокоенность блокадой Лачинского коридора, но Баку отверг их претензии. Первый прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо указал, что блокада Лачинского коридора должна расцениваться как геноцид карабахских армян. Доклад Окампо предвзят и искажает реальность, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

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