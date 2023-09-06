06 сентября 2023, 13:30

Баку сообщил о попытке строительства траншей карабахскими военными

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Азербайджанские военнослужащие пресекли попытку карабахских военных проложить траншеи около линии соприкосновения в Лачинском районе, заявило военное ведомство в Баку.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября Минобороны Азербайджана обвинило карабахских военных в попытке строительства укреплений. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинение и в свою очередь заявило об активном передвижении азербайджанской военной техники у линии соприкосновения.

20 августа Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военнослужащие пресекли попытку карабахских военных установить фортификационные сооружения в Лачинском районе. 27 августа ведомство сообщило об аналогичном инциденте в Кельбаджарском районе, а 3 сентября - в Ходжалинском районе.

Сегодня примерно в 12.10 (11.10 мск) "незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент", попытались прорыть новые траншейные дороги для приближения к позициям азербайджанской армии в Лачинском направлении, сообщило Минобороны Азербайджана.

Армия обороны Нагорного Карабаха  официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 13.29 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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