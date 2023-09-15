Азербайджан заявил о попытке строительства траншей карабахскими военными

15 сентября 2023, 13:22

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Пресечена попытка карабахских военных проложить траншеи около линии соприкосновения в Ходжалинском районе, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство в Нагорном Карабахе отвергло обвинение.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября азербайджанские военнослужащие пресекли попытку карабахских военных проложить траншеи около линии соприкосновения в Лачинском районе, заявило Минобороны Азербайджана.

20 августа Минобороны Азербайджана также заявило, что азербайджанские военнослужащие пресекли попытку карабахских военных установить фортификационные сооружения в Лачинском районе. 27 августа ведомство сообщило об аналогичном инциденте в Кельбаджарском районе, а 3 сентября - в Ходжалинском районе.

Сегодня в 09.30 мск "незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент", попытались прорыть новые траншейные дороги для приближения к позициям азербайджанской армии в Ходжалинском направлении, сообщило Минобороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Минобороны Нагорного Карабаха назвало это сообщение "очередной дезинформацией", сообщает News.am.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Напомним, 5 сентября Минобороны Азербайджана обвинило карабахских военных в попытке строительства укреплений. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинение и в свою очередь заявило об активном передвижении азербайджанской военной техники у линии соприкосновения.

Строительством укреплений и траншей у линии соприкосновения карабахские военные провоцируют новую эскалацию вооруженного конфликта, в результате которой Баку будет представлен агрессором, указали азербайджанские аналитики Тельман Абилов и Тофиг Тюркель. Армия обороны Нагорного Карабаха вправе возводить укрепления для отражения готовящегося нападения Азербайджана, возразил армянский политолог Андриас Гукасян.

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