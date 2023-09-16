Баку обвинил карабахских военных в попытке строительства траншеи

16 сентября 2023, 15:50

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Пресечена попытка карабахских военных выкопать траншею около линии соприкосновения в Агдамском районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что пресечена попытка карабахских военных проложить траншеи около линии соприкосновения в Ходжалинском районе. Военное ведомство в Нагорном Карабахе отвергло обвинение.

6 сентября азербайджанские военнослужащие также пресекли попытку карабахских военных проложить траншеи около линии соприкосновения в Лачинском районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Сегодня примерно в 13.00 (12.00 мск) "незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент" попытались "выполнить копку в целях инженерной подготовки траншеи" перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении, сообщило Минобороны Азербайджана.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 15.48 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, 20 августа Минобороны Азербайджана также заявило, что азербайджанские военнослужащие пресекли попытку карабахских военных установить фортификационные сооружения в Лачинском районе. 27 августа ведомство сообщило об аналогичном инциденте в Кельбаджарском районе, а 3 сентября - в Ходжалинском районе.

5 сентября Минобороны Азербайджана обвинило карабахских военных в попытке строительства укреплений. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинение и в свою очередь заявило об активном передвижении азербайджанской военной техники у линии соприкосновения.

Строительством укреплений и траншей у линии соприкосновения карабахские военные провоцируют новую эскалацию вооруженного конфликта, в результате которой Баку будет представлен агрессором, указали азербайджанские аналитики Тельман Абилов и Тофиг Тюркель. Армия обороны Нагорного Карабаха вправе возводить укрепления для отражения готовящегося нападения Азербайджана, возразил армянский политолог Андриас Гукасян.

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