17 сентября 2023, 16:38

Азербайджан сообщил о двух инцидентах в зоне карабахского конфликта

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Карабахские военные попытались заложить мину перед позициями азербайджанских солдат в Агдамском районе и обстреляли позиции около Шуши, заявило Минобороны Азербайджана. 

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Азербайджана заявило, что ночью армянские военные обстреляли азербайджанские позиции около сел Демирчидам и Истису Кельбаджарского района, а карабахские военные вели стрельбу по позициям в Ходжалинском районе. Ереван и Степанакерт опровергли эти сведения.

Сегодня примерно в 13.55 (12.55 мск) "незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы" попытались заложить мину перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении, сообщило Минобороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями нашей армии, проводимые работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Армия обороны Нагорного Карабаха  официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Кроме того, примерно в 15.10 (14.10 мск) "члены незаконных вооруженных формирований" неоднократно обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около Шуши, отметило Минобороны в том же сообщении. "Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в публикации.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 16.36 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, 16 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что пресечена попытка карабахских военных проложить траншеи около линии соприкосновения в Агдамском районе, а днем ранее сообщило об аналогичном инциденте в Ходжалинском районе. Минобороны Нагорного Карабаха в обоих случаях отвергло обвинения.

5 сентября Азербайджан обвинил карабахских военных в попытке строительства укреплений. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинение и в свою очередь заявило об активном передвижении азербайджанской военной техники у линии соприкосновения.

Строительством укреплений и траншей у линии соприкосновения карабахские военные провоцируют новую эскалацию вооруженного конфликта, в результате которой Баку будет представлен агрессором, указали азербайджанские аналитики Тельман Абилов и Тофиг Тюркель. Армия обороны Нагорного Карабаха вправе возводить укрепления для отражения готовящегося нападения Азербайджана, возразил армянский политолог Андриас Гукасян.

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Примечание:

"Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника", "Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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