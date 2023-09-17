Азербайджан заявил о перестрелках на границе и в зоне конфликта

17 сентября 2023, 10:04

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Военнослужащие Армении и Нагорного Карабаха обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском и Ходжалинском районах, после чего был открыт ответный огонь, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Ереван и Степанакерт опровергли эти сведения.

По данным Минобороны Азербайджана, сегодня с 00.20 до 00.40 [с 23.20 мск до 23.40 мск 16 сентября] военные Армении обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в направлении сел Демирчидам и Истису Кельбаджарского района.

Кроме того, карабахские военные в 00.50 [23.50 мск 16 сентября] обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ходжалинского района. Также с 00.55 до 03.00 [с 23.55 мск 16 сентября до 02.00 мск 17 сентября] они пытались прорыть траншейные дороги, чтобы приблизиться к азербайджанским позициям, расположенным в направлении Кельбаджарского и Агдамского районов.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сообщило министерство сегодня в своем телеграм-канале.

Кроме того, обстрелы со стороны карабахских военных велись 16 сентября с 22.55 до 23.45 [с 21.55 до 22.45 мск], сказано в другим сообщении министерства.

Ереван опроверг сообщения об обстрелах. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что армянские военные 17 сентября с 00.20 до 00.40 будто бы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности", – заявило министерство на своем сайте.

Обвинения в своей адрес также отверг Степанакерт. "Распространенное Минобороны Азербайджана сведения не соответствуют действительности", – подчеркнуло карабахское оборонное ведомство сегодня на своей странице в Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что минувшей ночью Азербайджан уже сообщал об обстрелах. По данным Минобороны страны, армянские военные обстреляли позиции азербайджанских военных в Гедабейском районе.

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