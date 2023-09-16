Азербайджан заявил об обстреле на границе

16 сентября 2023, 23:36

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Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелу со стороны Армении, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении опровергло это сообщение.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана сегодня обвинило Армению в обстреле позиций в Гедабейском районе, а армянское Минобороны ответило обвинением в обстрелах позиций в Гегаркуникской области. Также Баку заявил о перехвате разведывательного дрона армянской армии над позициями военных в Нахичеванской автономной республике.

Около 19.50 (18.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Эйривенг Гедабейского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Минобороны Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения вооруженных сил Армении 16 сентября в районе 19.50 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности", - заявило ведомство сегодня вечером в своем Telegram-канале.

Баку прибегает к локальным эскалациям на армяно-азербайджанской границе, чтобы добиться уступок от Еревана, указали в начале сентября армянские политологи. Участившиеся вооруженные инциденты на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

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