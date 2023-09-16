16 сентября 2023, 17:47

Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника

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Разведывательный дрон армянской армии перехвачен над позициями военных в Нахичеванской автономной республике, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сегодня обвинило Армению в обстреле позиций в Гедабейском районе, а армянское Минобороны ответило обвинением в обстрелах позиций в Гегаркуникской области.

Квадрокоптер Вооруженных сил Армении был перехвачен при попытке разведывательного полета над оборонительными позициями азербайджанской армии около населенного пункта Тюркеш Нахичеванской автономной республики, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Квадрокоптер, обнаруженный азербайджанскими подразделениями ПВО, был посажен специальными техническими средствами и обезврежен", - говорится в сообщении министерства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Армении, по состоянию на 17.45 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Баку прибегает к локальным эскалациям на армяно-азербайджанской границе, чтобы добиться уступок от Еревана, указали в начале сентября армянские политологи. Участившиеся вооруженные инциденты на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

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Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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