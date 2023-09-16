Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах

16 сентября 2023, 08:39

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Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле позиций своих солдат в Гедабейском районе, а армянское оборонное ведомство заявило об обстрелах военных позиций в Гегаркуникской области.

По данным Минобороны Азербайджана, армянские военные с 23.55 [22.55 мск] 15 сентября до 00.35 16 сентября [23.35 мск 15 сентября] обстреливали позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении, сел Эйривенг и Галакенд Гедабейского района.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сообщило министерство сегодня на своем сайте.

Армянское оборонное ведомство заявило, что сегодня с 00.20 до 00.40 по местному времени [c 23.20 до 23.40 мск 15 сентября] азербайджанские военнослужащие обстреляли позиции армянских солдат, расположенные на участке Джил Гегаркуникской области.

Огонь был открыт из стрелкового оружия, уточнило министерство в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 15 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что обстрелу со стороны Армении подверглись позиции в Гедабекском районе. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

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