Армянские военнослужащие. Фото: пресс-служба Минобороны Армении https://mil.am

16 сентября 2023, 08:39

Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле позиций своих солдат в Гедабейском районе, а армянское оборонное ведомство заявило об обстрелах военных позиций в Гегаркуникской области.

По данным Минобороны Азербайджана, армянские военные с 23.55 [22.55 мск] 15 сентября до 00.35 16 сентября [23.35 мск 15 сентября] обстреливали позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении, сел Эйривенг и Галакенд Гедабейского района.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сообщило министерство сегодня на своем сайте.

Армянское оборонное ведомство заявило, что сегодня с 00.20 до 00.40 по местному времени [c 23.20 до 23.40 мск 15 сентября] азербайджанские военнослужащие обстреляли позиции армянских солдат, расположенные на участке Джил Гегаркуникской области.

Огонь был открыт из стрелкового оружия, уточнило министерство в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 15 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что обстрелу со стороны Армении подверглись позиции в Гедабекском районе. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджан заявил о попытке строительства траншей карабахскими военными", "Пашинян усомнился в способности России обеспечить безопасность Армении", "Азербайджан заявил о попытке диверсионной вылазки в Карабахе".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 сентября 2023, 07:42

  • 1 Двое бойцов из Чечни погибли на Украине

    Андарбек Дадаев и Сайд-Али Салманов из Шатойского района погибли во время специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 131 жителя Чечни.

16 сентября 2023, 06:49

16 сентября 2023, 05:53

16 сентября 2023, 04:54

  • Аналитики поспорили о шансах оппозиции победить на выборах в Совет старейшин Еревана

    Ни одна из политических сил не сможет набрать на выборах в Совет старейшин Еревана абсолютное большинство, им придется формировать коалиции для избрания мэра, считают политолог Армен Варданян и политический аналитик Армен Ованнисян. Партия власти прибегнет к неизбирательным механизмам для обеспечения победы, полагает политобозреватель Акоп Бадалян.

16 сентября 2023, 03:55

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи