15 сентября 2023, 23:03

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

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Обстрелу со стороны Армении вечером подверглись позиции в Гедабекском районе, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности. 

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Сегодня Минобороны Армении заявило об обстреле своих военнослужащих в Гегаркуникской области, в Баку эти обвинения отвергли. 

Армянские военные обстреляли из стрелкового оружия азербайджанские позиции в районе населенного пункта Галакенд Гедабекского района, сообщило министерство обороны Азербайджана. 

По информации ведомства, периодические выстрелы продолжались с 21.15 (20.15 мск) до 22.05 (21.05 мск) сегодня. 

Огонь велся с позиций в направлении населенного пункта Гёйсу Басаркечярского района (Гегаркуникская область Армении, – прим. "Кавказского узла"), к ним “были приняты ответные меры”, сообщил Telegram-канал Минобороны Азербайджана. 

Министерство обороны Армении отреагировало на это заявление Баку. Сообщение об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций в восточной части границы не соответствует действительности, говорится в публикации Telegram-канала ведомства.

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Примечание:

"Азербайджан заявил о попытке строительства траншей карабахскими военными", "Пашинян усомнился в способности России обеспечить безопасность Армении", "Азербайджан заявил о попытке диверсионной вылазки в Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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