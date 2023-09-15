Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

15 сентября 2023, 23:03

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Обстрелу со стороны Армении вечером подверглись позиции в Гедабекском районе, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Сегодня Минобороны Армении заявило об обстреле своих военнослужащих в Гегаркуникской области, в Баку эти обвинения отвергли.

Армянские военные обстреляли из стрелкового оружия азербайджанские позиции в районе населенного пункта Галакенд Гедабекского района, сообщило министерство обороны Азербайджана.

По информации ведомства, периодические выстрелы продолжались с 21.15 (20.15 мск) до 22.05 (21.05 мск) сегодня.

Огонь велся с позиций в направлении населенного пункта Гёйсу Басаркечярского района (Гегаркуникская область Армении, – прим. "Кавказского узла"), к ним “были приняты ответные меры”, сообщил Telegram-канал Минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Армении отреагировало на это заявление Баку. Сообщение об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций в восточной части границы не соответствует действительности, говорится в публикации Telegram-канала ведомства.

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