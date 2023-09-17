Российские миротворцы сопроводили 80 человек из Нагорного Карабаха в Армению

17 сентября 2023, 05:26

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80 человек выехали через Лачинский коридор из Нагорного Карабаха в Армению, их сопровождали российские миротворцы.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор, объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля Азербайджан заявил, что готов возобновить пропуск машин МККК при условии, что не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку тяжелобольных пациентов по Лачинскому коридору.

16 сентября из Нагорного Карабаха через Лачинский коридор выехали в Армению 80 человек, пишет телеграм-канал Peacekeeper, который освещает деятельность российских миротворцев в зоне карабахского конфликта.

По данным телеграм-канала, в пункт приема граждан российского миротворческого контингента обратились жители Армении и Нагорного Карабаха. Это студенты армянских и зарубежных вузов, специалисты и рабочие, которые из-за блокады Нагорного Карабаха потеряли работу и не могли вернуться на постоянное место жительства. Миротворцы организовали перевозку и сопровождение обратившихся через Лачинский коридор, проследили за прохождением пограничного контроля с азербайджанской стороны, помогли доставить имущество.

Группа лиц армянской национальности перевезена из Нагорного Карабаха в Армению 16 сентября, пишет в свою очередь vesti.az. Они пересекли КПП "Лачин". При этом издание отмечает, что в группе было 79 человек, среди которых были граждане Армении и России.

Издание "Туран" сообщает 13 сентября, что 11 и 12 сентября через КПП "Лачин" в сопровождении российских миротворцев в Армению выехали более 500 человек, в основном мужчины.

Напомним, вследствие длительной блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продовольствия. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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